أبو هميلة منسقا.. أسماء المسئولين عن حملة حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024

أعلنت حملة المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي المحتمل للانتخابات الرئاسية، اختيار اللواء محمد صلاح أبو هميلة منسقاً عاماً للحملة والدكتور زاهر الشقنقيري، متحدثا رسمياً باسم الحملة الانتخابية، كما تم تعيين النائب إيهاب رمزي ممثلاً قانونياً للحملة.

يشغل اللواء محمد صلاح أبوهميلة، منصب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ورئيس كتلتة البرلمانية بمجلس النواب، كما كان يشغل منصب الوكيل الأول للرقابة الإدارية سابقاً.

ويشغل الدكتور زاهر الشقنقيري رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، تخرج من الكلية الفنية العسكري عام 1994، وحصل على دبلومة العلوم السياسية، وماجستير إدارة الأعمال، وباحث دكتوراة في الأزمات وإدارة المخاطر، وانتدب سابقاً للعمل في مهمة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.

ويعمل الدكتور إيهاب رمزي بالمحاماة منذ عام 1991 وحتى الآن، ويمثل حزب الشعب الجمهوري تحت قبة مجلس النواب، وحصل على درجة الدكتوراة في القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 2001.