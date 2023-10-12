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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصطفى بكري يدعو البرلمان لجلسة خاصة لمناقشة أبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

طالب مصطفى بكري عضو مجلس النواب المستشار حنفي جبالي عقد جلسة خاصة لمجلس النواب الأحد القادم لمناقشة التطورات المهمة والخطيرة.

أبعاد العدوان الإسرائيلي علي غزه 

وأضاف بكري في بيان له أن الجلسة تتضمن مناقشة أبعاد العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يمثله من تداعيات على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري في ضوء التهديدات بتهجير أشقائنا الفلسطينيين من غزة باتجاه سيناء، بهدف تنفيذ المخطط الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المصرية.

 

وأشار النائب إلى أن أهمية هذه الجلسة في تأكيد دعم الموقف الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض حل القضية الفلسطينية على حساب أي أطراف أخرى، حيث يتمسك الفلسطينيون بأرضهم ويرفضون خطة الوطن البديل؛ لكل ذلك فإن مجلس النواب ممثل الشعب المصري يجب أن يكون له موقفه في دعم الموقف المصري والتأكيد علي دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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