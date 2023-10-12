محافظ جنوب سيناء يتفقد آخر مستجدات القرية التراثية بشرم الشيخ استعدادا لافتتاحها

تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة ،اليوم /الخميس/، آخر المستجدات الخاصة بالأعمال الإنشاء للقرية التراثية بمنطقة الهجن، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.



وأوضح فودة - في بيان اليوم- أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، وعدد 2 قاعة عرض، مخازن مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، ومدرجات الجمهور، والوحدة البيطرية وفرشها، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد الهجن،وشبكة الطرق واللاند سكيب والجداريات الفنية.



وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إطلاق فعاليات مهرجان الهجن والتراث في الفترة من 20 إلي 22 أكتوبر الجاري بمشاركة كافة المحافظات بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن.

