برلماني: الدولة المصرية لديها بوصلة واضحة في دعم القضية الفلسطينية |فيديو

أكد النائب أحمد مقلد عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة الوطنية المصرية لديها بوصلة واضحة في دعم القضية الفلسطينية على مدار عقود ومنذ ميلاد القضية، لافتًا إلى أن مصر تبذل الجهود كافة في الوقت الحالي لدعم القضية، كما أن الخط السياسي لمصر يتسم بالعقل في زمن غاب فيه العقل بشكل كبير.

معظم الحروب التي خاضتها الدولة الوطنية المصرية كانت دعما لتلك القضية



وأضاف مقلد خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة الوطنية المصرية كانت حاضرة في كل مشهد بالقضية الفلسطينية منذ بدايتها داعمة للأشقاء الفلسطينيين.



وتابع: "في العصر الحديث، معظم الحروب التي خاضتها الدولة الوطنية المصرية كانت دعما لتلك القضية، وخلال الفترة الأخيرة، فإن كل الجهود القائمة لدعم الفلسطينيين يتم بذلها على المستويات السياسية والأمنية والإغاثية".



وأوضح: "بالنسبة للمستوى الإغاثي، فإنه يتم التحضير له في الوقت الحالي من خلال التحالف الوطني بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي التحالف بعمل قافلة هي الأكبر لدعم الفلسطينيين على المستوى الطبي والغذائي والإنساني".