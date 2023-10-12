عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الدولة المصرية لديها بوصلة واضحة في دعم القضية الفلسطينية |فيديو

النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب

أكد النائب أحمد مقلد عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة الوطنية المصرية لديها بوصلة واضحة في دعم القضية الفلسطينية على مدار عقود ومنذ ميلاد القضية، لافتًا إلى أن مصر تبذل الجهود كافة في الوقت الحالي لدعم القضية، كما أن الخط السياسي لمصر يتسم بالعقل في زمن غاب فيه العقل بشكل كبير. 

معظم الحروب التي خاضتها الدولة الوطنية المصرية كانت دعما لتلك القضية


وأضاف مقلد خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة الوطنية المصرية كانت حاضرة في كل مشهد بالقضية الفلسطينية منذ بدايتها داعمة للأشقاء الفلسطينيين. 


وتابع: "في العصر الحديث، معظم الحروب التي خاضتها الدولة الوطنية المصرية كانت دعما لتلك القضية، وخلال الفترة الأخيرة، فإن كل الجهود القائمة لدعم الفلسطينيين يتم بذلها على المستويات السياسية والأمنية والإغاثية". 


وأوضح: "بالنسبة للمستوى الإغاثي، فإنه يتم التحضير له في الوقت الحالي من خلال التحالف الوطني بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي التحالف بعمل قافلة هي الأكبر لدعم الفلسطينيين على المستوى الطبي والغذائي والإنساني".

الدولة مصر القضية الفلسطينية الفلسطينيين الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

سوريا.. الجيش الإسرائيلي يشن هجوما خطيرا على مطار دمشق الدولي

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

البشائر خلال ساعات|تحرك عاجل من البنك المركزي والحكومة.. وهذه المفاجأة تنتظر المصريين

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

3 مؤامرات وأخبار زائفة.. القاهرة تتعرض لهجمة شرسة ..والسيسي يحذر

فضيحة.. البيت الأبيض يكذب تصريحات بايدن بشأن حماس

ترشيحاتنا

عاجل.. سوريا تعلن خروج مطاري دمشق وحلب من الخدمة بعد الضربة الإسرائيلية

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

لبحث القضية الفلسطينية .. وزير الخارجية يستقبل نظيره العراقي

36 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

كلب يشعل معركة بين عائلتين.. مصرع عامل وإصابة والده وعمه بالصف

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. الصداع مؤشر لأمراض خطيرة تعرف عليها

بدون بيض.. طريقة تحضير كيك الشكولاته الفاخرة

وصفات سحرية لتطويل الشعر

واقعة غريبة لفتاة تنجو من السرطان لتلقى مصرعها بطريقة مروعة.. اعرف التفاصيل

فيديو

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

محمد صلاح يتصدر التريند بسبب غزة| ماذا حدث؟!

لفة هدايا.. جدل على السوشيال ميديا بسبب فستان بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ