اقتصادية حماة الوطن : المصريون لم يتخلوا يوما عن القضية الفلسطينية وحقوقها المشروعة

قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن إن مصر تضع فلسطين والقضية الفلسطينية في القلب وتوجهها معروف للقاصي والداني وهو حل المشكلة الفلسطينية ومنحها حقوقها الكاملة بالتواصل والحوار و المفاوضات.

وأضاف المهندس أحمد تيسير أن مصر تؤكد دائما وعلى كافة الأصعدة دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا من الثوابت لدى مصر الذي لا تتواني عنه والمطالبة به.

وأشار تيسير إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في التوصل إلى حل سلمي ووقف العنف الدائر هناك مشيدا بجهود الرئيس السيسي الدولية والعالمية لحل الأزمة الفلسطينية .

ونوه إلى أن مصر حرصت على استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية من أغذية أو مواد طبية، وستستمر في توفير الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين وكذلك توفير المساعدات الطبية والغذائية للأشقاء الفلسطينين لمساعدتهم في محنتهم وهذا هو موقف مصر الملعن والمعروف للعالم كله .

و أوضح أنه منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى وبدأت الاتصالات المصرية على كافة المستويات مع جميع الدول الفاعلة في المنطقة من أجل وقف التصعيد وللحفاظ على أرواح الأبرياء.

وقال تيسير إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتبني الموقف المصري الذي يهدف للعودة لطاولة المفاوضات بين الجانبين حرصا على تحقيق الاستقرار في المنطقة وعدم الانحياز لإسرائيل وتبرير عمليات القصف والاعتداء على المدنيين وبناء المستوطنات والاستنكار على الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم.