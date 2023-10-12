بعد تعثر هبوط طائرته بسوريا.. بيان عاجل من وزير الخارجية الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ، اليوم الخميس، أن حرب إسرائيل ضد غزة تستهدف كل الفلسطينيين وليس حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” فقط.

وقال وزير الخارجية الإيراني أن إسرائيل تسعى لإبادة جماعية من خلال حصار غزة.

ويذكر أن، أعلن مصدر دبلوماسي لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق من اليوم، أن طائرة وزير الخارجية الإيراني غيرت مسارها وعادت إلى طهران، بعد تعذر هبوطها في المطارات السورية جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ عدوان إسرائيلي استهدف محيط مطار دمشق الدولي.



من جانبه، قال المرصد السوري، إنه سماع دوي انفجارات ناجمة عن ضربات إسرائيلية على محيط مطاري دمشق وحلب.