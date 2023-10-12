جامعة قناة السويس : نصيبنا الأكبر بين مثيلاتنا المصرية في التعاون مع الصين

قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتو ناصر مندور إن لدينا النصيب الأكبر بين الجامعات المصرية في التعاون مع الجانب الصيني.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة اليوم الخميس مع وفد الإعلام والصحافة الصينية برئاسة ليان باو جن، الذي يزور مصر حاليًا للتعرف على أهم المشروعات التي تم إنجازها في مصر من خلال مبادرة (الحزام والطريق) بمناسبة مرور 10 سنوات منذ أن أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ.



وأكد مندور حرص الوفد على زيارة جامعة قناة السويس باعتبارها أول وأكبر جامعة مصرية أقامت علاقات تعاون علمي وثقافي وبحثي مع الصين، منوهًا بأنه يعتز كثيرا بالثقافة الصينية لتعامله عن قرب مع المجتمع الصيني أثناء دراسته.



وأوضح أنه خلال هذا العام تم افتتاح برامج اللغة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بقسم اللغة الصينية، حيث أن الكلية المصرية الصينية جاءت لتتويج ثمار التعاون، واصفًا التجربة بأنها من أفضل نتائج التعاون الدولي على مستوى وزارة التعليم العالي وتجربة الكلية المصرية الصينية تعطي دفعة كبيرة لمواصلة هذا النجاح واستثماره لزيارة سبل التعاون بين البلدين.



من جانبه..أعرب رئيس الوفد الصيني عن إعجابه بتجربة النجاح بين جامعة قناة السويس والجامعات الصينية، وأبدى الوفد سعادته بوجوده داخل حرم جامعة قناة السويس لنقل تلك الصورة المضيئة التي شاهدها للتعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين على أرض الواقع إلى الشعب الصيني من خلال وسائل الإعلام المختلفة.