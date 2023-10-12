عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تأبين المسرحي الكبير أبو العلا السلاموني بـ ثقافة دمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم نادي أدب دمياط حفل تأبين للكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني، الذي رحل عن عالمنا يونيو الماضي بعد مسيرة حافلة من الإبداع.

بدأت الفعاليات، التي استضافها مركز شباب ستاد دمياط، بحديث للأديب سمير الفيل حول الأعمال المسرحية للكاتب الراحل، وما تركته من أثر بالغ على المستوى الأدبي والإبداعي.

من جانبه تناول الأديب فكري داوود جوانب شخصية السلاموني التي لم يتطرق إليها أحد من قبل، ودفاعه المستمر عن المسرح، حتى وفاته بإحدى جلسات المناقشة لمجلة المسرح.

وقدّم كل من د.عيد صالح، ناصر العزبي، حلمي ياسين وأيمن عباس، شهادات ثرية عن الكاتب الراحل الذي يعد رمزا من رموز المسرح المصري وظل يدعمه حتى آخر نفس، وذلك بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين من أبرزهم دعاء زيان، نهاد بربر، عزت الخضري، طارق الدراكسي، وصفية الدمهوجي، وغيرهم.

نظمت الاحتفالية ضمن فعاليات إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

ويعد أبو العلا السلاموني أحد أهم أعمدة المسرح المصري، ولد في دمياط عام 1941، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة وعلم النفس بجامعة القاهرة، عمل بالتدريس، ثم انتقل مديرا للفرق القومية المسرحية، ثم مدير عاما للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيسا لتحرير سلسلة "نصوص مسرحية" حتى عام 2012. كما شغل رئاسة عدد من المؤتمرات واللجان، وكتب أكثر من 30 مسرحية عُرضت على جميع المسارح المصرية، بمشاركة كبار المخرجين، كما كتب للمسرح الخاص والمسرح الاستعراضي، والمدرسي ومسرحة المناهج. وله عدة أعمال في الدراما التلفزيونية تنوعت ما بين الاجتماعية والتاريخية وحصل السلاموني على عدد من جوائز الدولة، منها جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عن النص المسرحي، وسام الدولة فى العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وغيرها، ومثلت مسرحياته المسرح المصري فى مهرجاني القاهرة الأول للإبداع العربي، وجرش الدولي بالأردن.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تنظم حاليا الدورة ال 30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح وتحمل اسم الراحل الكبير محمد أبو العلا السلاموني تقديرا لمسيرة عطائه في المسرح وما قدمه من أعمال إبداعية مخلدة في الذاكرة.ل

نادي أدب دمياط لمسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني مسيرة حافلة من الإبداع سمير الفيل الأديب فكري داوود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

تكليف للاعبين| قرار عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

ترامب يمتدح حزب الله .. والبيت الأبيض ينفجر غضبا

قرارات صادمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

500 جنيه خلال ساعات|تحرك سريع يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

تاياني: العلاقات المصرية الإيطالية ممتازة.. والقاهرة دائما مستعدة للحوار

الدوران الحاد للمواجهة.. الرئيس يشهد مناورات عبر تشكيلات مختلفة من الطائرات

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه تحذيرا شديدا للاحتلال الإسرائيلي

الأوراق المطلوبة للقيد بجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين

أمة واحدة.. الرئيس السيسي يقف لتحية أعلام الدول العربية| فيديو

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مصر تخصيص مطار العريش لتوصيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمنع ليفربول محمد صلاح من مشاركة الفراعنة في أمم أفريقيا ؟

تريح الأعصاب وتنهي التوتر.. اكتشفي أضرار وفوائد الأشواجندا

بنطال غريب.. سمر يسري تستعرض رشاقتها | شاهد

تركيزك قليل وحياتك متلخبطة.. 5 عادات صباحية تغير حياتك للأفضل

فيديو

3 مؤامرات.. انتشار أخبار زائفة ضد مصر والسيسي يحذر

بطلة غاوي حب.. سر اختفاء مريم قورة عن التمثيل وحقيقة زواج شقيقتها ملك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل جنى مقداد طفلة طيور الجنة |فيديوجراف

1800 جنيه| تراجع في أسعار الذهب.. هل الوقت مناسب للبيع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ