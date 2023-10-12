المصريون يتسارعون للتبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين.. فيديو

عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية”، لقطات ترصد تسارع الشعب المصري على التبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين .

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وعرضت "القاهرة الإخبارية" جانب من تبرع شباب الجامعات بالحملة.

وتسابق المصريون، اليوم الخميس، للتبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف القطاع منذ السبت الماضي ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات ومدن إسرائيلية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

ودعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في بيان، اليوم الخميس، جميع المصريين للمشاركة في الحملة، مؤكدًا مواصلة جهوده لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.