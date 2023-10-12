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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احملوا السلاح والحجر..

نداء مهم من حركة حماس لأبناء الشعب الفلسطيني | تفاصيل

حركة حماس
حركة حماس

وجهت حركة حماس نداء عاجلا إلي جميع أبناء الشعب بضرورة حمل السلاح لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي في كل بقاع فلسطين المحتلة.

وذكرت حركة حماس في ندائها : ندعو أبناء شعبنا المرابط ومقاومينا الأبطال في مدن وقرى الضفة الغربية وكل من يستطيع حمل الحجر والسكين والسلاح؛ إلى النفير العاجل والتصدي لجيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه الذين يغيرون ويعتدون على قرانا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.


ومن جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي التصريحات الحاقدة التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يسعى لترهيب شعوب الأمة العربية ويمنح "إسرائيل" غطاء لارتكاب مجازر وجرائم حرب.

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