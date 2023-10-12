مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة إبراهيم خضر مدير المديرية، بالتعاون مع اتحاد شباب مصر، احتفالية بقاعة وجيه أباظة بنادي العاب دمنهور، وذلك بحضور رجب العيوني رئيس اتحاد شباب مصر و حمدى عامر وكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وإستمرارا للفعاليات والحفلات التى تنظمها المحافظة بمناسبة اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر العظيم

حيث استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود كساب ثم كلمه للمقاتل احمد الضبع نيابة عن رابطة أبطال حرب اكتوبر المجيد أكد فيها أن حرب اكتوبر العظيم هى حرب استرداد العزه والكرامه للشعب المصري فهي ملحمه سطر فيها الجندي المصري اغلى انواع الفداء حيث تعالت صيحات الصائمين من الجنود المصريين الله اكبر لتهز الكيان الصهيوني باكمله والعالم اجمع لتؤكد ان هذا الوطن غالي على ابنائه وان حبه يجري مجرى الدم في عروقهم

مشيرا إلى أن الجنود المصريين هم خير جنود الله في أرضه وأنه مهما كان العدو متغطرسا متعاليا متباه باسلحته وعتاده فهم متسلحون بنصر الله و بعونه وقوته مرددين ان ينصركم الله فلا غالب لكم

ثم واصل الحفل فقراته بعرض فيلم تسجيلي عن نصر اكتوبر العظيم وفقرات غنائية واستعراضية احتفالا بالنصر

وفى ختام الحفل تم تكريم عدد من أبطال مصر وأبطال الحرب .

من الجدير بالذكر أن كيان اتحاد شباب مصر هو مبادرة تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات والمساهمة في تنفيذ المشاريع والأنشطة التي تهم الشباب وتتمثل فكرة المبادرة في إدارة الشباب لأنفسهم، وأن الشباب هم أفضل المؤهلين لتحديد احتياجاتهم واكتشاف الحلول المناسبة لكثير من المشاكل التي تواجههم .