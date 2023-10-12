استشهاد 44 فلسطينيا من عائلة واحدة وإصابة آخرين



أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإستشهاد 44 شخصا من عائلة واحدة في فلسطين وهي عائلة شهاب في لحظة واحدة بجانب إصابة 6 آخرين.

وبين مصادر فلسطينية أن ذلك جاء نتيجة استهداف منزل عائلة شهاب بالقرب من جامع العمري بجباليا البلد شمال قطاع غزة.



وقالت شبكة القدس الإخبارية إن الشهداء هم : صالح عمر مصطفى شهاب 41 عاما و أنس صالح عمر شهاب 17 عاما .

ورواند صالح عمر شهاب 18 عاما وجنان صالح عمر شهاب 12 عاما وأفنان صالح عمر شهاب 6 عام وعائشة صالح عمر شهاب 4 عام و آمنة عبد الرحمن أحمد شهاب 41 عاما ومصطفى عمر مصطفى شهاب 46 عاما وآسيا عبد الرحمن أحمد شهاب 43 عام .

كما ضمت قائمة الشهداء كلا من " عمر مصطفى عمر شهاب 25 عاما و أحمد مصطفى عمر شهاب 21 عاما ومحمد مصطفى عمر شهاب 17 عاما وعبدالله عمر مصطفى شهاب 38 عام .

إسلام فريد مصطفى شهاب 38 عاما (عساف) وولاء عبدالله عمر شهاب 13 عاما والاء عبدالله عمر شهاب 12 عام وعمر عبدالله عمر شهاب 9 عام وعبدالكريم عبدالله عمر شهاب 2 عام وإيناس خطاب عبدالكريم شهاب 26 عام وعائشة عمر مصطفى شهاب 3 عام ومحمد عمر مصطفى شهاب 40 يوم وعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن شهاب 65 عام وسعاد ربيع عبدالرحمن شهاب 61 عام وأحمد عبدالرحمن أحمد شهاب 42 عام وسعاد أحمد عبدالرحمن شهاب 6 عام وعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن شهاب 13 عام ولينا أحمد عبدالرحمن شهاب 10 عام .

بالإضافة الي : محمد عبدالرحمن أحمد شهاب 37 عام وخولة عمر مصطفى شهاب 33 عام واسراء محمد عبدالرحمن شهاب 12 عام وأسامة محمد عبدالرحمن شهاب 9 عام وجودي محمد عبدالرحمن شهاب 6 عام وحليمة محمد إبراهيم شهاب 79 عام (هنية) وأسماء ربيع عبدالرحمن شهاب 45 عام وعبد الرحمن ربيع عبدالرحمن شهاب54 عام ومنى ناهض محمد شهاب 39 عام (عبد ربه) وبلال عبدالرحمن ربيع شهاب 6 عام .

وشملت القائمة كذلك :لوتس عبدالرحمن ربيع شهاب 10 عام وريتا عبدالرحمن ربيع شهاب 7 عام وآمنه عمر مصطفى أبو حميدان شهاب 41 عام وهالة أشرف مصطفى أبو حميدان 17 عام وعبدالرحمن أشرف مصطفى أبو حميدان 20 عام وشيماء أشرف مصطفى أبو حميدان 16 عام ومريم أشرف مصطفى أبو حميدان 13 عام وجنى أشرف مصطفى أبو حميدان 7 عام .

بينما قائمة الإصابات ضمت : عمر مصطفى عبدالله شهاب 70 عام وفاطمة عبدالله حسين شهاب 37 عام (الندر) وعبدالرحمن عمر مصطفى شهاب 29 عام وبراء عبدالرحمن عمر شهاب 29 عام وإسلام عمر مصطفى شهاب 36 عام وقاسم أحمد عبدالرحمن شهاب 2 عام .

وأشارت كذلك الي ان المنزل يأوي نازحين من بلدة بيت حانون.