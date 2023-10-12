دورات تدريبية للتثقيف الصحي والاستقبال والطوارئ بمطروح

تختتم اليوم الخميس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح عددا من الدورات التدريبية للتثقيف الصحي والاستقبال والطوارئ والإدارة والإشراف لرئيسات ومفتشات تمريض الرعاية الأساسية الأولية بقاعة مستشفى التوليد والصحة الإنجابية والتي بدأت من ٧ أكتوبر واستمرت حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري.



جاء ذلك بحضور محمود عفيفي محمد جمال أعضاء الإدارة المركزية للتمريض ومتابعة الأستاذة ذكية رشوان مدير إدارة التمريض بالمديرية وعدد من المتدربين من مشرفي وأعضاء هيئة التمريض بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية الأولية بمحافظة مطروح.



جدير بالذكر أن مديرية الصحة بمطروح تقدم الدعم والاهتمام الكامل بالتعليم الطبي المستمر والتدريب للفرق الطبية وفقا لرؤية القيادة السياسية لجميع العاملين بقطاع الصحة مع التأكيد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري والمتابعة المستمرة للعاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية.



وثمن "سالم" جهود إدارة التمريض بالمديرية وأعضاء هيئة التمريض بجميع منشآت المحافظة وحثهم على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والدعم النفسي للمرضى.



تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة نيفين محمد رئيس الإدارة المركزية للتمريض. ومتابعة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.



ومن منطلق حرص وزارة الصحة على تنمية وتطوير مهارات ومعلومات أفراد هيئة التمريض العاملات بالرعاية الأولية.