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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدوان إسرائيلي غاشم.. استشهاد 447 طفلا و248 امرأة جراء قصف غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن 447 طفلا و248 امرأة ضمن 1417 شهيدا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلي 1417 شهيدا و6268 مصابا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اتخذت عددا من القرارات الهامة تخص المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وذلك تغليبا للمصلحة العامة.

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال إلي 1417 شهيدا و6268 مصابا

قرارات فلسطينية عاجلة تخص صحة المواطنين في قطاع غزة

وقالت وزارة الصحة بغزة: بناء على ما تقضيه المصلحة العامة، ولتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لهم في مرافق وزارة الصحة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فقد تقرر معاملة المواطنين متلقي الخدمات الصحية في مرافق الوزارة معاملة المؤمن عليهم.

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