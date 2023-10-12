عدوان إسرائيلي غاشم.. استشهاد 447 طفلا و248 امرأة جراء قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن 447 طفلا و248 امرأة ضمن 1417 شهيدا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلي 1417 شهيدا و6268 مصابا.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية اتخذت عددا من القرارات الهامة تخص المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وذلك تغليبا للمصلحة العامة.

وقالت وزارة الصحة بغزة: بناء على ما تقضيه المصلحة العامة، ولتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لهم في مرافق وزارة الصحة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فقد تقرر معاملة المواطنين متلقي الخدمات الصحية في مرافق الوزارة معاملة المؤمن عليهم.