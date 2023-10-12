شاهد.. عدوان إسرائيلي جديد على دير البلح وسط غزة

شن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 غارات جوية استهدفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي عن تدمير منزلين مجاورين في دير البلح، أفاد مسعفون باستشهاد 20 شخصاً على الأقل، كما استشهد 14 شخصًا في قصف إسرائيلي مماثل على منزل سكني في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة لليوم السادس على التوالي جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت الماضي، وقطعت سلطات الاحتلال الكهرباء والوقود والمياه والاتصالات عن القطاع.

وجاء التعسف الإسرائيلي دا على العملية التي أطلقتها حركة حماس ضد الاحتلال والمسماة بـ"طوفان الأقصى" والتي قتل خلالها 1300 شخص.