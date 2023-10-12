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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العميد ياسر وهبة: الجيش أقسم ألا يغمض له جفن حتى يعيد سيناء

العميد ياسر وهبة
العميد ياسر وهبة

قال العميد ياسر وهبة، مقدم احتفالية حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية، إنه قد مر 50 عاما على يوم تزينت فيه مصابيح السماء، و50 عاما مرت على لحظة أشرقت فيها أرض مصر بنور ربها، "نصف قرن من الزمان ولى، ومازلنا نتنفس عبير نصر أكتوبر المجيد".

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العميد ياسر وهبة يتحدث عن حرب أكتوبر 

وأضاف "وهبة"، خلال تقديمه احتفايلة حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسي، أن نصر أكتوبر الذي أفاء به المولى سبحانه وتعالى على أمة كانت أحوج ما تكون إليه وشعب طال صبره انتظارا ليوم الحسم، وجيش نظر للضفة الشرقية للقناة فوجد قطعة من جسد الوطن، وقد غابت النضارة عن وجهها وانطفأ فيها بريق الحياة.

 

أقسم ألا يغمض له جفن أو يرتاح له بال، حتى يعيدها مرة أخرى إلى أحضان الوطن الأم، وتزامنا مع هذه الذكرى العطرة، يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الضباط في الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية، وليبقى علم مصر مرفوعا من جيل إلى جيل. 

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