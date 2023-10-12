حماس: نحن لا نستهدف المدنيين وجيش الاحتلال انهار أسرع مما توقعنا



نقلت شبكة القدس الإخبارية عن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس صالح العاروري قوله " : ما يحدث الآن هو جولة متقدمة من معركة طويلة في مواجهة العدو الذي احتل أرضنا، والمعركة متواصلة على طريق حرية شعبنا.

واضاف العاروري: لا نرى مستقبلاً لهذه المعركة إلا الانتصار ويتهمنا الغرب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكنه يتجاهل أن الحرب ضدنا قامت على أساس استهداف المدنيين، والأمريكان يتحدثون عن الأخلاق وهم من أبادوا شعبا كاملا وأقاموا دولة على أرضه وضربوا شعوبا بالقنابل النووية.

وتابع : الموقف الأمريكي والغربي هو امتداد لجريمتهم الأولى في دعم الاحتلال ومصادرة أرضنا وحقنا، والفاشية والنازية وكل الأيدلوجيات الهمجية التي ارتكبت الإبادات الجماعية خرجت من الغرب وليست من منطقتنا، منطقتنا خرجت منها الأديان.

وزاد : "نحن لا نستهدف المدنيين، واقتحام غلاف غزة كان عملية مرتبة والتعليمات فيها من قيادة القسام كانت تقضي بالهجوم على فرقة غزة بجيش الاحتلال وهي المسؤولة عن كل الجرائم ضد شعبنا، وتفاجأنا بأن الجيش المنتفخ انهار في أقل من 3 ساعات بأسرع مما توقعنا".

و استكمل : الخطة العسكرية لكتائب القسام كانت هي استهداف فرقة غزة من جيش الاحتلال، وقتال جنود الاحتلال فقط، وكان لدينا معلومات أن الاحتلال يرتب لشن هجوم علينا بعد الأعياد العبرية.



وأضاف : "1200 مقاتل سيطروا على كل فرقة غزة خلال 3 ساعات، ونحن لا نستهدف المدنيين، لكن هناك أفراد عاديون من غزة تمكنوا من دخول المستوطنات وأسر مدنيين ولكن هذا لم يكن ضمن خطتنا".

وقال ايضا : غداً الجمعة هو يوم نصرة فلسطين من كل الأمة العربية والإسلامية ونعول على شعوب الأمة في مناصرتنا "، مضيفا" و قبل أن يبدأ اقتحام غلاف غزة كانت الخطة الدفاعية جاهزة وهي أقوى بكثير من الخطة الهجومية، مقابل كل عمل يقوم به الاحتلال هناك خطة لدينا".

وختم : قلنا كلمتنا بأنه بعد المعركة سيجري الحديث بشأن الأسرى.