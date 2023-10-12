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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد صيني يزور غرفة القاهرة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري

صدى البلد

استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشرى وفدًا صينيًا من مقاطعة شينجيانغ، لبحث سبل التعاون الاقتصادى خلال المرحلة القادمة بين مصر والصين.

واستقبل الوفد، نيابة عن رئيس الغرفة شريف يحيى نائب رئيس الغرفة وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد للغرفة.

ودارت المباحثات بين الجانب المصرى والوفد الصينى الحكومى حول سبل زيادة التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين في مختلف المجالات من خلال لقاءات تجمع رجال الأعمال فى البلدين فى المرحلة القادمة.

وأكد شريف يحيى على أهمية استفادة الجانب الصينى من المميزات التى تعطيها الحكومة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتميز الصناعى بالسوق المصرى الذى به طفرة تنموية فى الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أهمية تحديد القطاعات التى يمكن زيادة التعاون من خلالها فى الفترة القادمة على كافة الأصعدة خاصة الصعيد السياحى.

ونوه "يحيى" بأهمية التعاون فى جميع مناحى الحياة بحكم التطورات العالمية مستفيدين من المميزات التى تعطيها مصر للاستثمار والمستثمرين ومن الضرورى الاهتمام بشكل التبادل السياحى بين مصر والصين بجانب زيادة التعاون من خلال كافة القطاعات الأخرى وان التعاون من المتوقع ان يزيد خاصة في ظل إنضمام مصر لمجموعة البريكس.

وقال أشرف خضر إن هناك مصانع صينية بالسوق المصرى نتمنى زيادتها فى الفترة القادمة والتوسع فى أنشطتها فى ظل الدعم الكبير التى تعطيه القيادة السياسية المصرية للتصنيع والاستثمار وهو ما يشجع علي زيادة التعاون مستقبلًا فى الأنشطة المختلفة.

ولفت " خضر" إلى أهمية زيادة التبادل التجارى والاستثمارى المشترك الذى يحقق أهداف البلدين الاقتصادية فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمعهما والتى يجب ان نستفيد منها لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه أكد أعضاء الوفد الصينى أنهم وفد حكومى وسيعقبه خلال المرحلة القادمة وفدًا من رجال الأعمال الصينين لبحث سبل التعاون المشتركة فى كافة المجالات وان مقاطعتهم تتميز بأنشطة كثيرة منها "الغاز والبترول والحبوب والسياحة والقطن " وغيرها من الأنشطة المختلفة وانها مقاطعة تتميز بالتصدير، حيث صدرت هذا العام حتى الآن بقيمة 30 مليار دولار.

ودعا الوفد الصينى أعضاء غرفة القاهرة لزيارة المقاطعة لبحث سبل التعاون مع رجال الأعمال الصينية وكيفية زيادة التبادل التجارى والاستثمارى والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية فى البلدين.

وقال الوفد الصينى إن هناك توجيهات رئاسية صينية بالأهتمام بافريقيا خاصة بعد زيارته لافريقيا فى 26 من اغسطس الماضى مطالبًا بالتوجه للاستثمار فى افريقيا ودول الشرق الأوسط.

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