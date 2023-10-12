عرض الطائرات ورسم رقم 50 بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرضا للطائرات الحربية، حيث رسمت الطائرات رقم 50 بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، وذلك خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبه عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).

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