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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة مرور 50 عاما على حرب 73

السيسي يصدق على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري.. فيديو

الرئيس السيسي أثناء
الرئيس السيسي أثناء التصديق

صدق السيسي على منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري بمناسبة مرور 50عاما على حرب 73، وذلك خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

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أمة واحدة.. الرئيس السيسي يقف لتحية أعلام الدول العربية| فيديو

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حاملين أعلام مصر وصورة الرئيس السيسي .. عرض مبهر من قوات المظلات

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.


وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).

https://www.youtube.com/live/JDiZ8kvci5M?si=K0aUjjG-IyMVpK_j

القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري الأكاديمية والكليات العسكرية السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية

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