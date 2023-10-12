أبومازن: نرفض استهداف المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين



أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن على نبذه العنف وتمسكه بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق الأهداف الوطنية.

كما أعرب عن رفضه للممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي.

وعلى الجانب الميداني؛ فقد انطلقت رشقة صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما ذكرت وكالة شهاب.

فيما قصفت كتائب القسام تقصف عسقلان وأسدود المحتلتين بعشرات الصواريخ رداً على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.