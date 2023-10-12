دعم جهود الإغاثة.. شوبير ينشر بيان رابطة الدوري الإنجليزي بشأن أحداث فلسطين

نشر الإعلامي أحمد شوبير بيان رابطة الدوري الانجليزي بشان الاحداث في فلسطين .



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" بيان رابطة الدوري الإنجليزي "سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي والمدربون ومسؤولو المباريات شارات سوداء والالتزام بالوقوف كدقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الإثنين 23 أكتوبر.. وستقدم الرابطة تبرعاً للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين.".



أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.

وذكرت الصحة الفلسطينية، ‎أن 14 منشأة صحية تضررت جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت الماضي، بينها مستشفى بيت حانون الذي توقف عن الخدمة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت به.



وأشارت الوزارة الفلسطينية إلى استشهاد 10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ يوم السبت وحتي الآن.