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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

7 سيارات ضد البيئة.. هاري وميجان يثيران الجدل أثناء قمة الصحة العقلية

هاري وميجان
هاري وميجان

أثار الأمير البريطاني هاري الجدل هو وزوجته ميجان ماركل بعد ظهورهما مستخدمين ٧ سيارات تعمل بالوقود الأمر الذي يعتبره البعض عملا ضد البيئة، رغم أن الزوجين كانا قد أعلنا دعمهما للبيئة النظيفة.

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وتوجه هاري وميجان في موكب سيارات ترافقهما الشرطة لمسافة قصيرة، لحضور مهرجان اليوم العالمي للصحة العقلية في مدينة نيويورك.

وغادر الزوجان مرآبًا بالقرب من فندق إيكونوكس واتجها يسارًا في شارع 33  ذي الاتجاه الواحد، لينتهي بهما الأمر في مرآب آخر في الشارع نفسه، على بعد 60 مترًا فقط من المرآب الأول.

وتكونت قافلة الزوجين "المهتمين بالبيئة" من سبع سيارات تعمل بالوقود، محاطة بمرافقة شرطة نيويورك في شوارع مانهاتن.

وقمة الصحة العقلية، هي أول ظهور مشترك للزوجين في نيويورك، منذ مطاردة قام خلالها مصورون بملاحقة هاري وميجان في سيارتهما استمرت لمدة ساعتين، ولم تنته إلا بتدخل الشرطة، وذلك بعد حضور حفل توزيع جوائز "وومن أو فيجين"، وبهذا يبدو أن الزوجين اتخذا خطوات صارمة لضمان سلامتهما بمرافقة شرطة نيويورك لأسطول سيارات الدفع الرباعي الخاص بهما إلى الحدث.

البيئة الأمير هاري

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