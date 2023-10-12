أول تعليق من الغندور على خسارة الأهلي أمام الكويت بالبطولة العربية

علق الإعلامي خالد الغندور علي هزيمة الأهلي اليوم أمام الكويت الكويتي في البطولة العربية لكرة السلة .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي يتعرض لهزيمة جديدة من الكويت و يفقد المركز الثالث و يكتفي بالمركز الرابع في البطولة العربية لكرة السلة ".



تعرض فريق كرة السلة الأول بالنادي الأهلي، للخسارة أمام نظيره الكويت الكويتي، بنتيجة 87-84، وذلك بمنافسات البطولة العربية.

مباراة الأهلي والكويت الكويتي التي أقيمت لتحديد المركز الثالث في البطولة العربية لكرة السلة، حسمت بحصد المارد الأحمر للمركز الرابع.