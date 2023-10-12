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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الغندور على خسارة الأهلي أمام الكويت بالبطولة العربية

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور علي هزيمة الأهلي اليوم أمام الكويت الكويتي في البطولة العربية لكرة السلة .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" الأهلي يتعرض لهزيمة جديدة من الكويت و يفقد المركز الثالث و يكتفي بالمركز الرابع في البطولة  العربية لكرة السلة ".


تعرض فريق كرة السلة الأول بالنادي الأهلي، للخسارة أمام نظيره الكويت الكويتي، بنتيجة 87-84، وذلك بمنافسات البطولة العربية.

مباراة الأهلي والكويت الكويتي التي أقيمت لتحديد المركز الثالث في البطولة العربية لكرة السلة، حسمت بحصد المارد الأحمر للمركز الرابع.

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