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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"المعالجة الصحفية للقضايا الاجتماعية في الأعمال الدرامية".. رسالة دكتوراه لـ مريم الشريف

صدى البلد

حصلت الزميلة الصحفية مريم الشريف، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة قناة السويس، فى الاعلام، برسالة بعنوان "المعالجة الصحفية للقضايا الاجتماعية فى الأعمال الدرامية".

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من عدد من الأساتذة وخبراء الصحافة، الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة، والدكتورة بسنت خيرت حمزة أستاذ علم اجتماع الاعلام بكلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة قناة السويس، وحضور الكاتب الصحفى والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب.

وجاءت المناقشة بحضور الاستاذ الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الاداب، وبعض من أعضاء هيئة التدريس فى الكلية، بالاضافة الى عدد من الصحفيين.

ويكمن هدف الدراسة فى التعرف على معالجة الصحف المطبوعة والإلكترونية للقضايا الاجتماعية في الأعمال الدرامية، وقامت الباحثة بتحليل مضمون لعدد من الجرائد والمواقع الالكترونية، حيث تنوعت الصحف التى قامت بتحليلها ما بين قومية وخاصة وحزبية، واستخدمت اداة تحليل المضمون ومنهج المسح الاعلامى.

وتأتى أهمية هذه الدراسة فى الوقوف على المتغيرات المؤثرة في تشكيل اتجاه القارئ نحو الأعمال الدرامية، وبالتالي يضعها محررو الصحف المطبوعة والإلكترونية نصب أعينهم عند تحريرهم ونشرهم للموضوعات الإخبارية، كما تسهم الدراسة في الكشف عن القضايا والموضوعات الدرامية الاجتماعية التي تناقشها الصحافة المطبوعة والإلكترونية؛ مثل: قضايا الاحوال الشخصية، وقضية الهجرة غير الشرعية، والتنمر، والعنف ضد المرأة و قضية الثأر في الصعيد التي تناولها عدد من الاعمال الدرامية، بالاضافة الى انها تسهم فى الكشف عن القيم التي تقدمها الأعمال الدرامية.

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