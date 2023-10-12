محافظ قنا: المرحلة الأولى من حياة كريمة نفذت 77 مشروعا في الصحة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استهدفت تنفيذ 77 مشروعا في قطاع الصحة بين مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة، بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، سوف تسهم في دعم المنظومة الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الخميس، أعمال التشطيبات النهائية بوحدة طب الأسرة بنجع رفاعة التابعة لقرية حجازة بحري بمركز قوص، والتي جرى تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة وتشغيلها تجريبيا مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأشار الداودي إلى أن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة مقامة على مساحة 800 متر، وتتكون من 3 طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 100 %؜، مشيرا إلى أنه جاري تجهيز الوحدة بالمعدات الطبية اللازمة وفرشها بالآثاث اللازم، ومن ثم دخولها الخدمة مطلع الشهر المقبل.

وفي سياق آخر، افتتح محافظ قنا، اليوم الخميس، مدرسة سان ستيفن الخاصة للغات بقرية المعرى التابعه لمركز قوص، ضمن سلسلة مدارس "عيون مصر".

وأثنى الداودي على مستوى الخدمة التعليمية المقدمه للتلاميذ بمدرسة سان ستيفن الخاصة للغات باعتبارها صرح تعليمي يضاف إلى المنظومة التعليمية بمحافظة قنا.

وأضاف أن المنظومة التعليمية بمحافظة قنا شهدت طفرة غير مسبوقة، وتحسين النظام التعليمي، ورفع كفاءة المعلمين، إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان.