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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التيار الإصلاحي الحر يستنكر كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق

التيار الإصلاحى الحر
التيار الإصلاحى الحر

استنكر التيار الإصلاحي الحر كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق وما تمارسه سلطة الاحتلال من إبادة بحق المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفض التيار فى بيان صحفى له كافة تلك الممارسات العدوانية، فإنه يوجه رسالة تحية وتقدير وإجلال إلى جموع الشعب الفلسطيني المقاوم الذي أبى ومازال يأبى على التخلي عن القضية العادلة دون التفريط في حقه في استرداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وثمن التيار كافة الجهود المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني، سواء الجهود الحكومية الدبلوماسية منها والإغاثية، وكذلك جهود كافة المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة حياة كريمة ضمن جهود الإغاثة المستمرة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعا التيار كافة أعضائه من جميع أحزابه وجموع الشعب المصري إلى المساهمة في جهود الإغاثة المصرية ضمن القنوات الرسمية، سواء في حملات التبرع بالدم أو إيصال المساعدات الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأهاب التيار بكافة القوى السياسية والكيانات الفاعلة ضرورة توخي الحذر والاصطفاف خلف الدولة المصرية للعبور من تلك الأزمة وتجاوز ذلك الظرف الاستثنائي.

التيار الاصلاحي الحر الشعب الفلسطيني الشقيق سلطة الإحتلال المدنيين العزل الأراضي الفلسطينية المحتلة

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