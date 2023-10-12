الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة على شمالي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن غارات جوية عنيفة علي قطاع غزة الآن، زاعما أنه يقصف أهدافا تابعة لحماس شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ حتى الآن ضربات ضد حوالي 3600 هدف في قطاع غزة، باستخدام أكثر من 6000 قذيفة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارات في الساعات القليلة الماضية شملت استهداف ناشط كبير في حماس وعدد من أعضاء الحركة الآخرين.

وأضاف أنه يهاجم جميع أصول حماس في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك غرف الحرب والمواقع العسكرية ومراكز إنتاج الأسلحة والمواقع المرتبطة بقيادة الحركة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن 447 طفلا و248 امرأة ضمن 1417 شهيدا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.