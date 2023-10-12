ختام فعاليات مهرجان البراعم للسباحة في الغردقة

شهد حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ختام مهرجان البراعم للسباحة بنادي الرياضات البحرية بالغردقة، وتكريم المشاركين من أعضاء النادي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ويعد مهرجان البراعم للسباحة واحدا من أبرز أحداث وفعاليات الأجندة السنوية للاتحاد المصري للسباحة، ويتم إقامته بالتناوب بين محافظات مصر المختلفة.

جاء ذلك بحضور أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، وعلاء التايه، رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية، وأعضاء مجلس الإدارة بالنادي.