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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل لجنة دائمة لاختيار المشروعات الخضراء في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اختتمت بنجاح ورشة العمل المكثفة التي استمرت لمدتين يومين في إحدى الفنادق السياحية بالغردقة تحت عنوان "خطط الوصول للطاقة المستدامة والعمل المناخي" بمشاركة واسعة من القادة والخبراء في مجالات الطاقة المستدامة والبيئة.

أقيمت الورشة بحضور الدكتور نجيب أمين، رئيس فريق العمل لمشروع "كليما ميد" الذي يهدف إلى تعزيز السياسات المناخية في جنوب المتوسط، والخبير أسامة القعسماني في دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية بمنطقة المشرق، والخبير بول تابت في إعداد خطط العمل للطاقة المستدامة والمناخ في المنطقة. 

في إطار الورشة، تم عرض خطط مفصلة للطاقة والمناخ، بالإضافة إلى مناقشات حول المشروعات الخضراء والطاقة المستدامة والمناخية ذات الأولوية في المحافظة. وتم أيضًا عرض دليل إعداد خطط العمل للطاقة والمناخ ومناقشة سبل تدريب الفرق العاملة على استخدامها وحساب انبعاثات الغازات الضارة وتقييم مخاطر التغير المناخي.

ناقشت الورشة كيفية تنسيق العمل المناخي في مصر ومواءمة المبادرات المحلية مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. كما تناولت الورشة دور البنوك المحلية والوزارات المعنية والتمويل الأخضر، وكيفية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تمويل أكثر فعالية للمشروعات المستقبلية.

انتهت الورشة بتوصيات هامة، حيث تم تشكيل لجنة تنسيقية دائمة لاختيار المشروعات وإعداد الدراسات الجدوى واختيار الكوادر البشرية ومتابعة التنفيذ والتنسيق مع الجهات المركزية. وشهدت الورشة إشادة بالجهود التنظيمية داخل المحافظة وتأكيدًا على الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات لنشر الوعي البيئي والحفاظ على المناخ.

الوصول للطاقة المستدامة العمل المناخي مشروعات خضراء تغير المناخ مصر

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