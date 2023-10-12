طلاب الأكاديمية العسكرية يستعرضون قدراتهم القتالية في استخدام السلاح

قدم طلاب الأكاديمية العسكرية عرض المهارات الفردية في استخدام السلاح، حيث استعرض المشاركون سرعة ودقة المقاتل المصري في استخدام السلاح والتوجيه صوب الهدف في وقت قياسي.



وقام المشاركون في العرض بتشكيل مجموعات قتالية وكأنهم في أرض المعركة، وسط هتافات وزغاريد من أهل الطلاب المشاركين في الحفل.

ورسم الأبطال المشاركون في العرض العسكري بأجسادهم وأسلحتهم كلمة مصر 50، في إشارة إلي لمرور 50 عاماً علي نصر أكتوبر.



قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية، التحية للدول العربية الشقيقة، التي شاركت مصر حربها عام 1973 كشعب واحد وأمة واحدة.

وكانت الدول المشاركة والمساندة بحرب أكتوبر بجانب مصر هي؛ المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، ليبيا، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية.

ويحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب من الأكاديمية والكليات العسكرية، التي تذيعها قناة "إكسترا نيوز"، ويأتي حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.