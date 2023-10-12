أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

اذا كنتِ تحاولين تقديم أكلة اقتصادية نقدم لكِ اليوم أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود.
المقادير:
اجنحة الدجاج
- زيت : ربع كوب
- الزبدة : ربع كوب (مذابة )
- ملح : نصف ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 1 حبة
الطريقة:
- سخنى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- حضّري صينية فرن وبطّنيها بورق الزبدة.
- ضعي أجنحة الدجاج في الصينية واسكبي فوقها الزيت، ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
- في وعاء صغير الحجم، اخلطي الزبدة مع عصير الليمون، والفلفل الأسود، والملح، ثم ادهني أجنحة الدجاج بالخليط حتى تغطيها بالكامل، وقدميها ساخنة.
وبالهنا والشفا