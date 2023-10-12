أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

اذا كنتِ تحاولين تقديم أكلة اقتصادية نقدم لكِ اليوم أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود.



المقادير:



اجنحة الدجاج

- زيت : ربع كوب

- الزبدة : ربع كوب (مذابة )

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة



الطريقة:

سخنى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضّري صينية فرن وبطّنيها بورق الزبدة.

ضعي أجنحة الدجاج في الصينية واسكبي فوقها الزيت، ثم أدخليها إلى الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

في وعاء صغير الحجم، اخلطي الزبدة مع عصير الليمون، والفلفل الأسود، والملح، ثم ادهني أجنحة الدجاج بالخليط حتى تغطيها بالكامل، وقدميها ساخنة.

وبالهنا والشفا