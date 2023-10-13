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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقل تكاليف.. طريقة عمل الكريب زي المحلات

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات بسيطة وعشاء سريع نقدم لكي اليوم طريقة عمل الكريب.

 

المكونات

البيض : 3 حبات
- حليب : 1 كوب
- الزبدة : ربع كوب زبدة 
- دقيق : كوب وربع
- الفانيليا : ملعقة 
3ملعقة  سكر 
رشة ملح 
- سكر البودرة : حسب الرغب تزين

طريقة التحضير

يوضع البيض والحليب والزبدة والدقيق والفانيلا  والسكر في وعاء متوسط الحجم وتقلب المكونات معاً.

توضع مقلاة مانعة للالتصاق على حرارة متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت.

يتم إضافة كوب من الخليط مع إمالة المقلاة ليغطي قاعها تماماً وطهيه حتى يصبح الجانب السفلي للكريب بنياً ذهبياً وتركه لمدة 3 دقائق.

تفك أطراف الكريب عن المقلاة،

وضع الكريب في طبق التقديم ورشه بالسكر البودرة وتقديمه مباشرة.

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