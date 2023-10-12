زد يفوز بهدف دون رد على سموحة في بطولة دوري الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد ، مواليد 2007 علي فريق سموحة بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري الجمهورية، والتي أقيمت اليوم بملعب سموحة تحت قيادة جيدو هوفمان المدير الفني للفريق.

أحرز هدف الفوز لفريق زد اللاعب عبد الرحمن عادل يحيى، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم .



الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق

المدير الفنى ك/جيدو هوفمان

مدرب عام ك/ طه فؤاد طه

مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز

مدرب حراس ك/ خالد سامي

اخصائي د/ محمد حسام الدين

أداري ك/ عمرو كرم

مدرب أحمال ك /مصطفى محمد

محلل فني ك/ ايهاب الدجوي

مسؤول مهمات/ حسن عمران