إطلاق نار على مركز للشرطة بالقدس المحتلة وأنباء عن إصابات

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن سرايا القدس قصفت نتيفوت وكيبوتس "بئيري" برشقة صاروخية.

ووفق لذات المصدر؛ فقد سمع دوي إطلاق نار قرب باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة للقدس المحتلة وتحديدا على مركز شرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين.

وأصيب عنصرين من شرطة الاحتلال في عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة.

ونفذت طائرات الاحتلال غارة جوية قرب كلية الكلية الجامعية بحي تل الهوا غرب غزة

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن القصف الإسرائيلي استهدف الطواقم الطبية في قطاع غزة حيث استشهد 10 من الطواقم ، بجانب تدني 14 منشأة صحية تضررت 7 سيارات اسعاف تم استهدافها، ومستشفى توقف عن الخدمة بشكل كامل.