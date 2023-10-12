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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نسبة النجاح 100% .. إعلان نتيجة تخرج طلاب الكليات العسكرية

رئيس هيئة تدريب القوات
رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة

أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة،  نتيجة تخرج دفعة طلاب الكليات العسكرية، في حفل الأكاديمية العسكرية.

 

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وقال رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة :" صدق  القائد العام بالقوات المسلحة وزير الدفاع على نتائج الكليات العسكرية، وهي منح طلبة الدفعة 117 حربية والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكاليروس العلوم العسكرية ".

 

وتابع :"  منح طلبة الدفعة الثانية ضباط متخصصين وطلبة الدفعة الثالثة من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية ".

 

وأكمل :"  منح طلبة الدفعة 74 بحرية والدفعة الثاثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم البحرية، و منح طلبة الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية  ".

 

ولفت:"  منح طلبة الدفعة 51 دفاع جوي والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة البكالوريوس العلوم العسكرية دفاع جوي، و منح طلبة الدفعة 60 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية".

 

وتابع :"  منج طلبة الدفعة الخامسة والسادسة من كلية الطب للقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة، ومنح طلبة الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية شهادة الدبلوم الفني للقوات المسلحة"، مضيفا:" بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط المتقدم للامتحان 100 %".

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