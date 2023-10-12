نسبة النجاح 100% .. إعلان نتيجة تخرج طلاب الكليات العسكرية

أعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، نتيجة تخرج دفعة طلاب الكليات العسكرية، في حفل الأكاديمية العسكرية.

وقال رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة :" صدق القائد العام بالقوات المسلحة وزير الدفاع على نتائج الكليات العسكرية، وهي منح طلبة الدفعة 117 حربية والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكاليروس العلوم العسكرية ".

وتابع :" منح طلبة الدفعة الثانية ضباط متخصصين وطلبة الدفعة الثالثة من حاملي الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية ".

وأكمل :" منح طلبة الدفعة 74 بحرية والدفعة الثاثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة بكالوريوس العلوم البحرية، و منح طلبة الدفعة 90 طيران وعلوم عسكرية درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية ".

ولفت:" منح طلبة الدفعة 51 دفاع جوي والدفعة الثالثة من الحاصلين على المؤهلات العليا درجة البكالوريوس العلوم العسكرية دفاع جوي، و منح طلبة الدفعة 60 فنية عسكرية درجة بكالوريوس الهندسة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية".

وتابع :" منج طلبة الدفعة الخامسة والسادسة من كلية الطب للقوات المسلحة درجة بكالوريوس الطب والجراحة، ومنح طلبة الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية شهادة الدبلوم الفني للقوات المسلحة"، مضيفا:" بلغت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط المتقدم للامتحان 100 %".