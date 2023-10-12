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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء.. أردوغان: الهجمات على غزة وصلت لحد المجزرة

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء عن سكان قطاع غزة ليس إنسانيا ولا مكان له في قانون الحرب.

وأوضح أردوغان، أنه “لا يمكن بأي شكل تفسير الهجمات في غزة التي وصلت إلى حد المجزرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أجري اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أردوغان للمستشار الألماني : يمكن حل الصراع الإسرائيلي بتشكيل دولة فلسطينية ذات سيادة

أردوغان يبحث مع حماس الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين

وأوضحت الرئاسة التركية، أن أردوغان، أبلغ المستشار الألماني، بإمكان حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

أردوغان الرئيس التركي قطاع غزة فلسطين

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