قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء.. أردوغان: الهجمات على غزة وصلت لحد المجزرة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن قطع الكهرباء والمياه والوقود والغذاء عن سكان قطاع غزة ليس إنسانيا ولا مكان له في قانون الحرب.

وأوضح أردوغان، أنه “لا يمكن بأي شكل تفسير الهجمات في غزة التي وصلت إلى حد المجزرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أجري اتصالا هاتفيا مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضحت الرئاسة التركية، أن أردوغان، أبلغ المستشار الألماني، بإمكان حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.