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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة البيئة الصومالية: نشكر مصر على الدعم المتواصل لبلادنا في مختلف المجالات

وزيرة البيئة الصومالية
وزيرة البيئة الصومالية تزور مركز القاهرة الدولي

زارت خديجة محمد المخزومي وزيرة البيئة وتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

تأتي الزيارة في إطار التعاون بشأن مبادرة تغير المناخ واستدامة السلام CRSP لرئاسة COP27، والتي تم إطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية، بهدف تبني استجابات شاملة لتداعيات تغير المناخ على الاستقرار تدعم جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامين.

ثمن السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، التعاون المستمر مع الجانب الصومالي في إطار تنفيذ مبادرة CRSP، واستعرض في هذا السياق الأنشطة والفعاليات والدورات التدريبية التي عقدها المركز منذ إطلاق المبادرة في ضوء اضطلاعه بمهام السكرتارية لها، بما في ذلك الدورة التي نظمها في شهر سبتمبر المنقضي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي حول "استجابات تغير المناخ من أجل استدامة السلام" وبمشاركة عدد من  الكوادر الصومالية.

من جانبها، عبرت خديجة المخزومي عن تقديرها للنتائج التاريخية التي حققها مؤتمر شرم الشيخ في العديد من المجالات، وقيام الرئاسة المصرية بإطلاق أول مبادرة من نوعها لرئاسة مؤتمرات تغير المناخ تتناول التأثير المتنامي لتداعيات تغير المناخ على استدامة السلام مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية ، مؤكدة على أهمية المبادرة ودلالتها، كما تناولت خصوصية السياق الصومالي الذي يعد تجسيداً للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على مختلف مناحي الحياة بما في ذلك تأجيج النزاعات نتيجة لتناقص الموارد الطبيعية والنزوح القسري.  

وفي إطار الزيارة، نظم مركز القاهرة الدولي لقاء للوزيرة مع شركاء مبادرة CRSP تناولت سيادتها خلالها الجهود التي تقوم بها وزارتها للتصدي للتداعيات المناخية من خلال دعم جهود التكيف مع تغير المناخ وزيادة التمويل المناخي الذي تحصل عليه الصومال، ودعم مشاركة المرأة والشباب وتعزيز قدرات المجتمع  على الصمود.

وأعربت وزيرة البيئة عن خالص تقديرها لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم المتواصل لبلادها في حربها ضد الإرهاب وفي كافة المجالات في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وللشراكة الهامة بين الصومال ومبادرة CRSP مشيدة بجهود مركز القاهرة الدولي في تفعيل المبادرة وفي بناء قدرات الكوادر الأفريقية في مجالاتها المختلفة.

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