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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في وجدان الأمة..قادة عظام من رموز العسكرية المصرية أُطلقت أسماؤهم على دفعات هذا العام

قادة عظام
قادة عظام

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن قادة عظام من رموز العسكرية المصرية أطلقت أسماؤهم على الدفعات خريجة هذا العام تخليدا لما قدموه من اعمال بطولية "قادة في وجدان الأمة"، وذلك خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية يصاحبها عروض جوية وعسكرية تاريخية بمناسبة مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر.

وكان السيسى، أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

وتضم الأكاديمية العسكرية المصرية كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية).

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