اختيار عالم مصري ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية لأفضل علماء العالم

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، تصنيف الدكتور وليد توفيق الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم الليزر و رئيس قسم تطبيقات الليزر – جامعة القاهرة ، ضمن أفضل علماء العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي في مجال الفوتونيكس.

وأصدرت "ستانفورد" قائمة بأسماء أفضل 2٪؜ من علماء العالم الأكثر استشهادا أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2023، وهو ما يعد إنجازاً عالمياً جديداً يضاف لإنجازات جامعة القاهرة ، حيث يضم هذا التصنيف أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 ملايين أكاديمي نشط فى جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالاً علمياً و176 حقلاً فرعياً في الاعتبار.

يذكر ان الدكتور وليد توفيق حصل على درجة الدكتوراه عام 2000 في التحليل الطيفي بالليزر "دراسة ديناميات التفاعل الجزيئي للفوتون باستخدام نبضات الليزر القصيرة" ، حيث أجرى تجاربه في الجامعة التكنولوجية ميونخ المانيا. وهو مهتم بتطبيقات مطيافية البلازما التي يسببها الليزر والليزر فائق السرعة في الكشف عن التلوث البيئي وعلاج السرطان بالليزر وتطبيقات المواد النانو الذكية في الطاقة الشمسية.

حاليًا، لديه مشروعان دوليان في هذه المجالات بالتعاون مع خبراء من الولايات المتحدة الامريكية. في أكتوبر 2021 و 2022، 2023 تم اختياره رسميًا من بين العلماء المتميزين في أفضل 2٪ في العالم - في مجال الضوئيات photonics ، وفقًا لدراسة أحصائية أجرتها جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. في مايو 2022 ، تم اختياره ومنحه وسام العالم العالمي "شارة الباحث" ، التي تمثل جمهورية مصر العربية من خلال 103 دولة من قبل منظمة ARID (معرف البحث العربي). تم تكريمه مرات عديدة في جامعة القاهرة لأنتاجه العلمي و أخرها في حفل الخريجين فبراير 2023 من السادة نواب رئيس جامعة القاهرة وعميد معهد الليزر للتميز العلمي من جامعة ستانفورد الامريكية Top 2%.

وقد شارك في تأليف ثلاث كتب دولية عن تطبيقات اشعة وما يقرب سبعون ورقة بحثية علمية المدرجة في Scopus ومشرف على العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه في لباحثين في عدد من الدول. وهو عضو بارز Associate member في الجمعيات المهنية الدولية الامريكية المتخصصة مثل IEEE و OSA و APS و SPIE. لقد تعاون مع مجموعات دولية مختلفة في تطبيقات التحليل الطيفي بالليزر والليزر فائق السرعة في Georgia Tech USA ، Uni. اليابان للاتصالات الكهربائية ، POSTECH Uni. كوريا الجنوبية ، Quaid-i-Azam Uni. جامعة الملك سعود الباكستانية. المملكة العربية السعودية ، Max-Planck Inst. ألمانيا و لودز يوني. للتكنولوجيا. بولندا.

هو عضو بارز في جمعيات مهنية دولية مختلفة مثل IEEE و OSA و APS وبأ SPIE. بأمريكا. قد تعاون مع مجموعات بحثية دولية مختلفة في جامعة جورجيا تك بأمريكا و جامعة الاتصالات الكهربائية باليابان ، و جامعة بوستيك بكوريا الجنوبية ، جامعة الملك سعود بالسعودية ، ومعهد ماكس بلانك -ألمانيا و معهد لودز يوني للتكنولوجيا-بولندا.