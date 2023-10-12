عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اختيار عالم مصري ضمن قائمة "ستانفورد" الأمريكية لأفضل علماء العالم

الدكتور وليد توفيق
الدكتور وليد توفيق الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم الليزر

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، تصنيف الدكتور وليد توفيق الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم الليزر و رئيس قسم تطبيقات الليزر – جامعة القاهرة ، ضمن أفضل علماء العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي في مجال الفوتونيكس.

وأصدرت "ستانفورد" قائمة بأسماء أفضل 2٪؜ من علماء العالم الأكثر استشهادا أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2023، وهو ما يعد إنجازاً عالمياً جديداً يضاف لإنجازات جامعة القاهرة ، حيث يضم هذا التصنيف أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 ملايين أكاديمي نشط فى جميع أنحاء العالم، مع أخذ 22 مجالاً علمياً و176 حقلاً فرعياً في الاعتبار.

يذكر ان الدكتور وليد توفيق حصل على درجة الدكتوراه عام 2000 في التحليل الطيفي بالليزر "دراسة ديناميات التفاعل الجزيئي للفوتون باستخدام نبضات الليزر القصيرة" ، حيث أجرى تجاربه في الجامعة التكنولوجية ميونخ المانيا. وهو مهتم بتطبيقات مطيافية البلازما التي يسببها الليزر والليزر فائق السرعة في الكشف عن التلوث البيئي وعلاج السرطان بالليزر وتطبيقات المواد النانو الذكية في الطاقة الشمسية.

حاليًا، لديه مشروعان دوليان في هذه المجالات بالتعاون مع خبراء من الولايات المتحدة الامريكية. في أكتوبر 2021 و 2022، 2023 تم اختياره رسميًا من بين العلماء المتميزين في أفضل 2٪ في العالم - في مجال الضوئيات photonics  ، وفقًا لدراسة أحصائية أجرتها جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية. في مايو 2022 ، تم اختياره ومنحه وسام العالم العالمي "شارة الباحث" ، التي تمثل جمهورية مصر العربية من خلال 103 دولة من قبل منظمة ARID (معرف البحث العربي). تم تكريمه مرات عديدة في جامعة القاهرة لأنتاجه العلمي و أخرها في حفل الخريجين فبراير 2023 من السادة نواب رئيس جامعة القاهرة وعميد معهد الليزر للتميز العلمي من جامعة ستانفورد الامريكية Top 2%.

وقد شارك في تأليف ثلاث كتب دولية عن تطبيقات اشعة وما يقرب سبعون ورقة بحثية علمية المدرجة في Scopus ومشرف على العديد من رسائل الماجستير و الدكتوراه في لباحثين في عدد من الدول. وهو عضو بارز Associate member في الجمعيات المهنية الدولية الامريكية المتخصصة  مثل IEEE و OSA و APS و SPIE. لقد تعاون مع مجموعات دولية مختلفة في تطبيقات التحليل الطيفي بالليزر والليزر فائق السرعة في Georgia Tech USA ، Uni. اليابان للاتصالات الكهربائية ، POSTECH Uni. كوريا الجنوبية ، Quaid-i-Azam Uni. جامعة الملك سعود الباكستانية. المملكة العربية السعودية ، Max-Planck Inst. ألمانيا و لودز يوني. للتكنولوجيا. بولندا.

هو عضو بارز في جمعيات مهنية دولية مختلفة مثل IEEE و OSA و APS وبأ SPIE. بأمريكا. قد تعاون مع مجموعات بحثية دولية مختلفة في جامعة جورجيا تك بأمريكا و جامعة الاتصالات الكهربائية باليابان ، و جامعة بوستيك بكوريا الجنوبية ، جامعة الملك سعود بالسعودية ، ومعهد ماكس بلانك -ألمانيا و معهد لودز يوني للتكنولوجيا-بولندا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحذير آرسنال لـ النني بسبب فلسطين|رد فعل مفاجئ من مصطفى محمد

ماتكلمنيش لوهتقول كدة.. رسالة جديدة من نجل هاني الناظر

بعد تحذير النادي له بسبب فلسطين | النني يتحدى أرسنال بتصرف صادم

مصر تعلن تخصيص مطار العريش الدولي لإيصال المساعدات الدولية إلى قطاع غزة

حدث في الأهلي| الخطيب يعتذر.. بيراميدز يصدم "الأحمر".. ونجم شاب يوقع عقد احتراف

بعد استبعاده من منتخب مصر.. مفاجأة بشأن إصابة إمام عاشور

اتحاد الكرة على صفيح ساخن| مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة.. والدوري يحدد مصير المنتخب الأولمبي

وسائل إعلام عبرية : حماس فاجأت إسرائيل بأسلحة غير مألوفة

ترشيحاتنا

لبحث القضايا الإقليمية .. وزير خارجية تركيا يزور مصر غدا

لم نخذل أمتنا العربية.. السيسي: سعي مصر للسلام واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية

لومسافر بكرة .. طرق استخراج جواز سفر في 24 ساعة

فلسطين حرة.. الشرطة الفرنسية تفرق مظاهرة تندد بفظائع الاحتلال بالغاز المسيل

اللواء إيهاب الفيومي مدير كلية الدفاع الجوي: خريج الكلية قادر على التعامل مع الأسلحة والمعدات الحديثة

اللواء مدحت كامل مدير الكلية الجوية: لدينا أحدث المحاكيات وأنظمة التدريب العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى الشاذلي وساندي أبرز الحضور في عزاء والد نسمة محجوب| صور

هيئة الدواء تحذر من نوع علاج للجيوب الأنفية والانفلونزا

الجمهور يبحث| حقيقة تأجيل مهرجان الموسيقى العربية.. وهذا موقف كارمن سليمان

أحلى من الجاهزة.. أجنحة الدجاج بالليمون والفلفل الأسود

فيديو

اعتدى عليها بسلاح ابيض..الداخلية تكشف تفاصيل تعدى جزار على زوجته بالمقطم

تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

أزمة في اتحاد الكرة .. مباراة الأهلي والمصري مهددة بالإعادة | فيديوجراف

مفاجأة في أسعار الأرز والسكر خلال أيام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ