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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علي الهلباوي يحيي أمسية "في مديح المصطفى" بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية كلية الآداب جامعة القاهرة، في إطار موسمها الفنى، أمسية "في مديح المصطفى"، يحييها الفنان المنشد علي الهلباوي.

وتقام أمسية "في مديح المصطفى"، يوم الأحد القادم الموافق 15 أكتوبر 2023، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، ويدير الأمسية الدكتور كرم عباس.

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وعلى جانب آخر نظمت جامعة القاهرة، صباح أمس، حملة للتبرع بالدم، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير ثلاث سيارات  للتبرع بالدم، تواجدت السيارة الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني ، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة، مشيرا إلى استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس من الأسبوع القادم.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.

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