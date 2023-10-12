صفارات الإنذار تدوي في قاعدة حتسريم الجوية بالنقب

والمقاومة تقصف بئر السبع..

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بأن صفارات الإنذار تدوي من جديد في بئر السبع ومحيطها بالإضافة الي قاعدة حتسريم الجوية بالنقب.



كما أعلنت كتائب القسام قصفها بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين ضمن عملية طوفان الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال انتشرت في شوارع القدس بحثًا عن المنفذين حيث أصيب شاب فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه، زعم تنفيذه عملية إطلاق نار في القدس المحتلة.

وارتفع عدد الإصابات في الاشتباك المسلح بالقدس إلى ست إصابات في صفوف الاحتلال.

واستنفرت قوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس.

وأغلقت القوات أبواب البلدة القديمة بالقدس ومداخل بلدات أخرى بعد عملية إطلاق النار