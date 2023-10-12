تحركات مصرية لإغاثة غزة.. ماذا يحدث؟!

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية حيث تعمل مصر بقوة خلال الأيام الماضية بالتعاون مع الشركاء الدوليين على وقف نزيف الدم الذي يتسبب فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف التصعيد بعد عملية طوفان الأقصى، وفتح الممرات الإنسانية وفتح المجال لمرور المساعدات والأغذية والأدوية اللازمة وفك الحصار عن قطاع غزة المحاصر.

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ودعت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس 12 أكتوبر، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

وأكدت مصر أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن، مؤكدة أن مصر وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.