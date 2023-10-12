العميد ياسر وهبة: متخذ القرار كالقابض على جمر النار

أكد العميد ياسر وهبة، أن العالم يمر بمنعطف خطير حروب هنا وصراعات هناك، ونحن في مصر لسنا بمنئى عن ذلك المشهد .

وقال ياسر وهبة في كلمته في حفل تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية :" كما أن الأمن القومي المصري لم يتعرض لاختبارات طوال تاريخنا الممتد لأكثر من 7 ألاف عام مثلما هو الحال اليوم".

وأضاف ياسر وهبة :" إلا أن الله يسخر لهذا الوطن من أبناؤه من يقومون بحفظه ورعايته ، ومتخذ القرار كالقابض على جمر النار عاطفته كعاطفتنا إلا أن مسؤوليته تحتم عليه اتخاذ قرارات والمضي في مسارات ليحفظ لمصر أمنها وهيبتها".

وتابع ياسر وهبة :" فاللهم احفظ مصر واحفظ شعب مصر واحفظ جيش مصر، ووفق رئيس مصر في اتخاذ القرارات التي يحافظ بها على الأمن القومي المصري".