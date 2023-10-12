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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العميد ياسر وهبة: متخذ القرار كالقابض على جمر النار

ياسر وهبة
ياسر وهبة

أكد العميد ياسر وهبة، أن العالم يمر بمنعطف خطير حروب هنا وصراعات هناك، ونحن في مصر لسنا بمنئى عن ذلك المشهد .

 

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وقال ياسر وهبة في كلمته في حفل تخريج طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية :"  كما أن الأمن القومي المصري لم يتعرض لاختبارات طوال تاريخنا الممتد لأكثر من 7 ألاف عام مثلما هو الحال اليوم".

 

وأضاف ياسر وهبة :"  إلا أن الله يسخر لهذا الوطن من أبناؤه من يقومون بحفظه ورعايته ، ومتخذ القرار كالقابض على جمر النار عاطفته كعاطفتنا إلا أن مسؤوليته تحتم عليه اتخاذ قرارات والمضي في مسارات ليحفظ لمصر أمنها وهيبتها".

 

وتابع ياسر وهبة :" فاللهم احفظ مصر واحفظ شعب مصر واحفظ جيش مصر، ووفق رئيس مصر في اتخاذ القرارات التي يحافظ بها على الأمن القومي المصري".

ياسر وهبة مصر اخبار التوك شو القوات المسلحة الجيش

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