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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يقدم التحية للشهداء: قدموا أرواحهم ليظل الوطن باقيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "تبلغ سعادتي مداها، ونحن نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر، الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية، تعلموا مبادئ الوطنية والبطولة، وقيم الكرامة، والعزة، وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين على أرضه ومقدرات شعبه، واختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه، وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية في هذه الأكاديمية العسكرية العريقة". 

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وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، اليوم الخميس: "أوجه لكم التهنئة بانضمامكم لصفوف القوات المسلحة المصرية، للانضمام لخير أجناد الأرض، كما يطيب لي أن أعرب عن عظيم التهاني لأسركم الكريمة، الذين يحصدون اليوم، ثمار ما زرعوه في نفوسكم، ووجدانكم من قيم ومبادئ، وأقدم لهم التحية الواجبة". 

 

وتابع الرئيس السيسي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة مع هذا الجمع الكريم، لتوجيه تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ليظل الوطن باقيا، وكرامته مصونا، ورايته عالية خفاقة بين الأمم". 

السيسي الكليات العسكرية طلبة الأكاديمية أجناد الأرض الرئيس السيسي

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