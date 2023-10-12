قيادي بحماس: مستعدون لكل السيناريوهات ولا نخشى الهجوم البري

أكد القيادي في حركة حماس حسام بدران عمليات المقاومة في أرض الميدان تسير على أحسن حال وفق خطط قيادة كتائب القسام

وذكر بدران لقناة الميادين قائلا : لدى قيادة كتائب القسام استعدادات حقيقية لكل السيناريوهات التي يمكن أن يقدم عليها الاحتلال ومن ضمنها هجوم بري

وأضاف : من الواضح أنّ الاحتلال ينتقم من المدنيين ومن الواضح أنّه لا يملك معلومات عن تحركات المقاومين

وتابع : لدينا إمكانيات تمكننا من الاستمرار في القتال طالما احتاج الأمر إلى ذلك وأمورنا بخير

وأردف : لسنا معزولين عن العالم ولدينا حلفاء أصدقاء وما يفعله الغرب دعماً لـ"إسرائيل" يجعلنا نطالب كل محبي الشعب الفلسطيني بدعمه بشتى الوسائل

وزاد: المعركة في أبعادها تجاوزت فلسطين ودعم الغرب للاحتلال يحتم على الجميع دعم الشعب الفلسطيني

وواصل تصريحاته قائلا : مستعدون لدفع الثمن من أجل حرية شعبنا و المطلوب أن تكون غداً تحركات شعبية في كل الساحات والمناطق والتوجه إلى حدود فلسطين