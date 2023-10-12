اتصالاتنا لا تنتهي.. السيسي: نبذل جهدا كبيرا للتخفيف على الشعب الفلسطيني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" عايز أقول للمصريين لما يكون ليك جار عنده مشكلة صغيرة إنت بتتأثر بيها وتخيل لما الجار يكون بيته مشتعل ".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العسكرية، :" من الممكن تواجد تحديات وصعوبات في مصر لكن الأمر المهم إننا نفضل ثابتين وصامدين".

وأضاف الرئيس السيسي:" لازم نكون متفائلين بالله، مصر تدير سياستها بشكل يهدف إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون ".

وتابع الرئيس السيسي:" إحنا حريصين دائما على أننا لا نتطلع خارج حدودنا وحدودنا المتواجدة لمصر هي الحدود القائمة ولم يكن لمصر تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في أرض أو حدود الآخرين ".

وأكمل الرئيس السيسي:" المرحلة الحالية صعبة ونبذل جهدا كبيرا لاحتواء التصعيد المتواجد ونحاول أن نصل لوقف الاقتتال والتخفيف على الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة واتصالاتنا لا تنتهي ".