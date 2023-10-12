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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكنيست الإسرائيلي يقر تشكيل حكومة وحدة طارئة

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، علي تشكيل حكومة وحدة طارئة، حيث أدي رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني جانتس، وغادي آيزنكوت اليمين كوزيرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة طوارئ جديدة أمام الكنيست الإسرائيلي.

ومنذ قليل، قال نتنياهو، إن إسرائيل ستشهد أياما صعبة، زاعما أنها لن تقدم تنازلات.

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وأوضح نتنياهو، أمام الكنيست الإسرائيلي، أن “إرسال أمريكا حاملة طائرات هجومية أمر في غاية الأهمية”.

وأمس، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، رسميا تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب.

الكنيست الإسرائيلي

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