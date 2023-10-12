الكنيست الإسرائيلي يقر تشكيل حكومة وحدة طارئة

وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، علي تشكيل حكومة وحدة طارئة، حيث أدي رئيس حزب "المعسكر الرسمي" بيني جانتس، وغادي آيزنكوت اليمين كوزيرين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة طوارئ جديدة أمام الكنيست الإسرائيلي.

ومنذ قليل، قال نتنياهو، إن إسرائيل ستشهد أياما صعبة، زاعما أنها لن تقدم تنازلات.

وأوضح نتنياهو، أمام الكنيست الإسرائيلي، أن “إرسال أمريكا حاملة طائرات هجومية أمر في غاية الأهمية”.

وأمس، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، رسميا تشكيل حكومة طوارئ ومجلس حرب.