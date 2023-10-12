شركة غزل المحلة لكرة القدم: كل الإمكانات مسخرة للعودة للدوري الممتاز

قال اللواء عمر رياض المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم، إن كل إمكانات الشـركة مسخرة من أجل عودة الفريق الأول لكرة القدم للدوري الممتاز من جديد.

وأضاف رياض أن مجلس الإدارة يعمل على توفيـر كل احتياجات الفريــق وتدعيمه بكل الطـرق الممكنة، وأن الجميـع في شركة الكـرة يعمل على قلب رجل واحد من أجل هدف واحد وهو العـودة إلى الدوري الممتـاز.

وناشد رياض جماهير غزل المحلة إلى مساندة الفريق ودعمه طوال الموسم , وأن الفريق في أشد الحاجة لدعم جمهور المحلة العظيم الذي يهابه جميع الخصوم.

من جانب آخر، أخطرت لجنة المسابقات باتحاد الكـرة نادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام المصريـة للاتصالات في الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ستاد السلام لتقام الثلاثاء القادم في الساعة السادسـة والنصف مساءً بدلاً من إقامتها في الرابعـة عصراً.