صافرات الإنذار تدوي في المستوطنات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بدوي صافرات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة “الميادين”، بأن المقاومة الإسلامية أطلقت مسيّرةً من الأراضي اللبنانية في أجواء فلسطين المحتلة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت المضادات الأرضية على المسيّرة على دفعتين قبل أن تسقطها داخل فلسطين المحتلة.

كما ذكرت صحيفة “اللواء” اللبنانية، أن أصوات صفارات الإنذار تدوي في مستعمرات الجليل الأعلى، تحليق للطيران الحربي المعادي في أعقاب انطلاق صاروخ باتريوت انفجر في أجواء المنطقة دون معرفة الأسباب.

وأفادت الصحيفة بأن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه المطلّة الحدودية وصافرات الإنذار تدوي.